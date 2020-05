Hohe Ladeleistung - kurzer Ladestopp? Äh - nein …

Abflachen der Ladeleistung hat technische Gründe:

Zu starker Strom lässt auf Dauer die Akkus zu heiß werden, was deren Lebensdauer schadet. Die Hersteller kappen die Leistung irgendwann - je nach Philosophie und Batterietechnik früher oder später. Daneben gibt es aber auch einen rein physikalischen Grund für Schwankungen in der Ladeleistung: Je voller die Batterie wird, desto schwieriger finden die elektrisch geladenen Teilchen im Inneren einen freien Platz an der Elektrode. Dieser Effekt ist ab einem Ladestand von 80 Prozent so stark, das sich das Weitertanken unter zeitökonomischen Aspekten kaum mehr lohnt. Die meisten Autohersteller geben in den technischen Daten die Schnellladezeit daher für den Bereich zwischen 80 und 20 Prozent an.