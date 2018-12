Audi e-tron: Für einige Überraschungen gut

Hauptsächlich werden die Akkus per Kabel gefüllt, und zwar mit bis zu 150 kW, z.B. an 400 Ladestationen, die in den nächsten zwei Jahren an Hauptverbindungen in ganz Europa aufgestellt werden. Mehr ist mit dem 400-Volt-Netz des Audi nicht drin, obwohl die „Ionity“-Stationen eigentlich auf 350 kW ausgelegt sind. Immerhin ist der Ingolstädter nach einer halben Stunde Standzeit wieder zu 80 Prozent voll. Daheim geht‘s mit 11 kW oder gegen Aufpreis mit 22 kW.