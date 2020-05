Lufthansa-Chef warnt vor „lähmender Überschuldung“

Kritik an Lufthansa-Aktivitäten in Niedrigsteuerländern

In Deutschland gab es zuletzt öffentliche Kritik an der möglichen Staatsbeteiligung wegen der Aktivitäten der Lufthansa in globalen Steueroasen. Die dänische Regierung hatte etwa im April beschlossen, Unternehmen, die in Steueroasen registriert sind, von der Corona-Staatshilfe auszuschließen. Die Lufthansa ist unter anderem auf den Kaiman-Inseln mit einer Tochterfirma präsent, die als eine der größten Steueroasen weltweit gilt. Vergangene Woche hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Tricks zur Steuervermeidung der Lufthansa berichtet und auch entsprechende Anfragen an die Fluglinie gestellt, die jedoch nur unzureichend beantwortet wurden.