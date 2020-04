AUA beantragt 767 Millionen Euro an Staatshilfen

Jetzt ist es offiziell: Die größte österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA) hat in Österreich nun Staatshilfen in der Höhe von 767 Millionen Euro beantragt, wie der Sprecher der Fluggesellschaft, Peter Thier, am Dienstagabend bekannt gab. Ein großer Teil der Summe bestehe aus rückzahlbaren Krediten, der andere Teil seien Zuschüsse, die noch zu verhandeln sind, so der Sprecher weiter.