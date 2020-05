Lufthansa: Deutscher Staat will mit 25% einsteigen

„Wir werden jetzt mit Fluggesellschaften konkurrieren, die gigantische Summen an staatlichen Beihilfen erhalten haben und bar jeder Wirtschaftlichkeit für immer weitermachen können“, sagte O‘Leary. Er komme auf insgesamt 30 Milliarden Euro, die 14 Airlines in Europa an Steuergeldern bekämen. Dagegen werde er klagen. Aber bis das geklärt wäre, sei der Schaden schon angerichtet. „Der freie Wettbewerb, der die Luftfahrt in Europa in den vergangenen 30 Jahren umgekrempelt hat, ist jetzt ernsthaft bedroht.“