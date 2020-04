Neue Hoffnung für die Simonhöhe

Ein neuer Investor will der Simonhöhe in St. Urban wieder Leben einhauchen. Die AEK Forstverwaltung aus Liebenfels hat 120 Hektar von Liftgründer Johann Scheiber übernommen. AEK-Geschäftsführer Andreas Kogler plant einen Ganzjahresbetrieb mit den Themen Schnee, See, Rad, Wandern und Gourmetgenuss.