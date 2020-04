Raubüberfall: Zehn Jahre Haft für 30 Euro Beute

Im Prozess wurden seitens Opfer und Täter sehr unterschiedliche Versionen zum Tathergang geschildert. Am ersten Verhandlungstag im Jänner sprach der 17-Jährige davon, dass der 24-jährige Angeklagte ihn in dem Park mit vorgehaltenem Messer überfallen hatte. Der Angeklagte selbst schilderte jedoch, dass es sich bei dem Jugendlichen um einen Drogendealer handle, bei dem er vorher Cannabis bestellt hatte. Dies stellte der 17-Jährige in Abrede.