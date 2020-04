Flughafen-Chef: „Haben 15 bis 20 Abflüge pro Tag“

Die Lage am Wiener Flughafen ist seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen dramatisch. Die Zahlen sprechen für sich: Zwei Drittel weniger Passagiere im März, im April dürfte der Rückgang gar 99 Prozent betragen. Wie es jetzt am Flughafen weitergeht, hat krone.tv-Moderator Gerhard Koller bei Vorstand Julian Jäger nachgefragt. Er bestätigt die prekäre Situation, so habe man nur noch „15 bis 20 Abflüge pro Tag“ und auch für den Sommer schaue es düster aus: „Wir fokussieren uns jetzt auf den Herbst und den Sommer 2021.“