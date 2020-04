Kreditversicherer erwartet weltweite Pleitewelle

In Spanien rechnet Coface mit 22 Prozent mehr Insolvenzen, in Italien mit einem Anstieg um 18 Prozent und in Frankreich mit 15 Prozent. Diese drei Länder sind in Europa von der Coronavirus-Krise besonders stark betroffen. Noch stärker könnte der Schock laut Coface in den Schwellenländern ausfallen. In mindestens 68 Ländern rechnet das Unternehmen mit einer Rezession.