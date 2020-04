Pamela Anderson sorgt bei Fans für Schnappatmung

Aber auch in der Selbstisolation geht es bei der Sexbombe offensichtlich ganz schön aufreizend zu. Denn statt in Jogginghose und mit Wollsocken daheim auf der Couch herumzulümmeln, setzte die 52-Jährige viel lieber auf endlos lange Beine in schwarzen Lack-High-Heels. Ihr Kommentar dazu: „Chill!“