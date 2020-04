Glocken in Rom, die Orgeln haben Pause

Zu hören sind die seit etwa sechs Jahrhunderten untrennbar mit der Liturgie verbundenen Instrumente in der Pandemie-Zeit nur bei im Internet übertragenen Gottesdiensten, aber am Gründonnerstag nach dem Gloria verstummen die Orgeln ebenso wie die Glocken; letztere sollen ja, so der Volksmund, nach Rom fliegen. Erst in der Osternacht zum Gloria erklingen Glocken und Orgeln wieder zur Ehre des Herrn und als Ausdruck der Freude.