Firmen spezialisieren sich auf Dekontaminierung

Dekontaminierung am Flughafen schon länger ein Thema

Die ersten Einsätze bestritt das Dekontaminierungsteam am Flughafen Wien, wo die Desinfektion mithilfe von Vernebelungsmaschinen während der SARS- oder Ebola-Epidemien gefragt war. Die sogenannten „D-Teams“ sind natürlich besonders in Gesundheitseinrichtungen und Spitälern sowie bei Evakuierungsflugzeugen der Austrian Airlines im Einsatz.