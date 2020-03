Kunden helfen Winzer bei der Arbeit im Weingarten

Kreativität und Spontanität sind in der Krise gefragt. „Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen“, weiß Top-Winzer Willi Opitz aus Illmitz im Burgenland ganz genau. „Wir wollen nicht in eine Corona-Starre verfallen, sondern denken positiv“, betont er. In seinem Betrieb fehlt es jetzt aufgrund der Ausnahmesituation an Arbeitskräften.