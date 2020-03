New Mobility: Das Scheitern der Zukunftsmacher

Tesla-Aufguss abgekühlt

Auch in jüngerer Vergangenheit gab es eine Reihe E-Auto-Projekte, die allerdings nie richtig in Fahrt gekommen sind oder in einer Sackgasse endeten. Dazu gehört etwa die Neugründung von Detroit Electric. Wie Tesla wollte man mit einer elektrifizierten Lotus Elise in den Markt starten und später das Angebot um E-Limousinen und E-SUV erweitern. Mittlerweile ist die Webseite nicht mehr erreichbar. Ein anderer Versuch der Wiederbelebung einer historischen Marke war der von Chinesen finanzierte Neustart von Borgward mit der Idee, elektrisch angetriebene SUV auch in Europa zu verkaufen. Doch auch aus diesem Projekt scheint die Luft raus zu sein.