Expertenkommission: Beschluss steht noch aus

Der Beschluss über die Errichtung einer Expertenkommission zum in die Kritik geratenen Coronavirus-Krisenmanagement in Tirol lässt noch auf sich warten. Es handle sich zunächst mal um „einen Vorschlag, der am Tisch liegt“, sagte ÖVP-Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann auf APA-Anfrage nach einer Videokonferenz des Obleuterates.