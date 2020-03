Coronavirus: Zwei Drittel stehen hinter Regierung

80 Prozent nehmen Einschränkungen in Kauf

Fast 80 Prozent der Befragten zeigten sich bei der Umfrage dazu bereit, Einschränkungen in ihren persönlichen Freiheiten in Kauf zu nehmen, wenn es hilft, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. 44 Prozent der Personen glaubten, dass sich die Lage noch verschlimmern wird, 45 Prozent, dass sie so bleibt, wie sie ist. Nur elf Prozent waren der Ansicht, dass Österreich bereits über den Berg sei und das Schlimmste ausgestanden sei.