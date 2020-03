Nehammer: „Lebensmittel wird man weiter bekommen“

Innenminister Karl Nehammer hat am Freitagabend in der „ZiB 2“ einmal mehr betont, die Versorgung mit Lebensmitteln bleibt in Österreich nach wie vor gewährleistet. „Wir haben uns mit Vertretern des Lebensmittelhandels getroffen, dort ist man auf diese Situation vorbereitet. Die Lager sind voll.“ Die weiteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, welche die Regierung am Freitag präsentiert hatte, werden vorerst auf eine Woche begrenzt sein: „Wir wollen sehen, ob diese Maßnahmen greifen“, so der Minister.