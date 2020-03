Gebiete in Tirol isoliert, Lokale ab 15 Uhr zu

Um dafür zu sorgen, dass ab Montag das öffentliche Leben in Österreich möglichst eingeschränkt ist, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest eklatant einzuschränken, hat die Regierung am Freitagnachmittag neue drastische Maßnahmen bekannt gegeben, die für das ganze Land gelten werden, vorerst für mindestens eine Woche. So werden die besonders betroffenen Gebiete in Tirol, das Paznauntal und St. Anton am Arlberg, isoliert, zudem dürfen Bars, Cafés und Restaurants österreichweit nur noch bis 15 Uhr offen haben. Die Versorgung der Österreicher mit Lebensmitteln, Medikamenten oder Bargeld bleibt ungeachtet der Maßnahmen sichergestellt.