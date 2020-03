Coronavirus bringt Kulturleben zum Stillstand

Absagen in Klagenfurt und Villach

Die vom Bund angeordneten Einschränkungen treffen natürlich auch Kärnten - umso mehr, als das Bundesland direkt an Italien grenzt. Die beiden größten Kärntner Städte, Klagenfurt und Villach, sagten zahlreiche Veranstaltungen ab. Sowohl in Klagenfurt als auch in der Draustadt haben die Maßnahmen, die wegen des Coronavirus getroffen werden, auch Auswirkungen auf die Märkte. So werden in Klagenfurt keine italienischen Fieranten zugelassen, in Villach wird der Zugang zur Markthalle begrenzt. Neben dem Ausschluss von italienischen Ständen wurden die Marktbeschicker in Klagenfurt aufgefordert, keine Waren mehr aus Italien zu holen.