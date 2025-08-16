„Pfitschipfeil“ Mayr fliegt Football-Gegnern davon

Wenn die Vienna Vikings am Samstag Paris empfangen, tun sie das zu Ehren des Bundesheeres in ihren beliebten Military-Trikots. Im Vorfeld des Spiels besuchte Wide Receiver Yannick Mayr den Fliegerhost in Langenlebarn für ein Fotoshooting.
Man kann Yannick Mayr sicherlich nicht vorwerfen, dass er ein abgehobener Typ wäre. Im Gegenteil. Doch beim Fotoshooting am Bundesheer-Fliegerhorst in Langenlebarn bekam der Wide Receiver der Vienna Vikings so richtig Lust aufs Abheben.
„Danke an das Bundesheer für diese tolle Erfahrung. Einen Black Hawk so aus der Nähe zu erleben, das war schon richtig geil“, leuchten die Augen des 29-Jährigen. Der am Samstag (18) mit den Wikingern in der European League of Football (ELF) auf der Hohen Warte auf Paris trifft. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs „wollen wir es uns mit einem Sieg in den Play-offs leichter machen“, zwinkert er.
Während die Wiener längst als Division-Sieger feststehen, sich mit einem weiteren Erfolg das Heimrecht im Halbfinale sichern können, geht es für die Gäste noch um den Einzug in die Post-Season.
Dabei werden sich auch Yannick unter Kontrolle bringen müssen. Spitznamen wie „Speedy Gonzales“ oder „Pfitschipfeil“ kommen nicht von ungefähr. Der gebürtige Salzburger, der in der ELF auch schon für die Raiders Tirol und Stuttgart Surge auflief, gilt als einer der schnellsten Spieler der Liga. Da braucht’s gar keinen Hubschrauber, um den Gegnern davonzufliegen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.