Vikings gegen Paris

„Pfitschipfeil“ Mayr fliegt Football-Gegnern davon

Wien
16.08.2025 09:00
Yannick Mayr in Langenlebarn vor einem Black Hawk Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres.
Yannick Mayr in Langenlebarn vor einem Black Hawk Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres.(Bild: Hannes Jirgal)

Wenn die Vienna Vikings am Samstag Paris empfangen, tun sie das zu Ehren des Bundesheeres in ihren beliebten Military-Trikots. Im Vorfeld des Spiels besuchte Wide Receiver Yannick Mayr den Fliegerhost in Langenlebarn für ein Fotoshooting. 

Man kann Yannick Mayr sicherlich nicht vorwerfen, dass er ein abgehobener Typ wäre. Im Gegenteil. Doch beim Fotoshooting am Bundesheer-Fliegerhorst in Langenlebarn bekam der Wide Receiver der Vienna Vikings so richtig Lust aufs Abheben.

„Eine richtig geile Erfahrung", sagt Mayr über seine Begegnung mit dem Black Hawk
„Eine richtig geile Erfahrung“, sagt Mayr über seine Begegnung mit dem Black Hawk(Bild: Hannes Jirgal)

„Danke an das Bundesheer für diese tolle Erfahrung. Einen Black Hawk so aus der Nähe zu erleben, das war schon richtig geil“, leuchten die Augen des 29-Jährigen. Der am Samstag (18) mit den Wikingern in der European League of Football (ELF) auf der Hohen Warte auf Paris trifft. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs „wollen wir es uns mit einem Sieg in den Play-offs leichter machen“, zwinkert er.

(Bild: Hannes Jirgal)

Während die Wiener längst als Division-Sieger feststehen, sich mit einem weiteren Erfolg das Heimrecht im Halbfinale sichern können, geht es für die Gäste noch um den Einzug in die Post-Season.

Beim „Salute to Service"-Gameday spielen die Vikings in diesen Trikots.
Beim „Salute to Service“-Gameday spielen die Vikings in diesen Trikots.(Bild: Hannes Jirgal)

Dabei werden sich auch Yannick unter Kontrolle bringen müssen. Spitznamen wie „Speedy Gonzales“ oder „Pfitschipfeil“ kommen nicht von ungefähr. Der gebürtige Salzburger, der in der ELF auch schon für die Raiders Tirol und Stuttgart Surge auflief, gilt als einer der schnellsten Spieler der Liga. Da braucht’s gar keinen Hubschrauber, um den Gegnern davonzufliegen.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Vikings gegen Paris
„Pfitschipfeil“ Mayr fliegt Football-Gegnern davon
