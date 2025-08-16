„Pfitschipfeil“ Mayr fliegt Football-Gegnern davon

„Danke an das Bundesheer für diese tolle Erfahrung. Einen Black Hawk so aus der Nähe zu erleben, das war schon richtig geil“, leuchten die Augen des 29-Jährigen. Der am Samstag (18) mit den Wikingern in der European League of Football (ELF) auf der Hohen Warte auf Paris trifft. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs „wollen wir es uns mit einem Sieg in den Play-offs leichter machen“, zwinkert er.