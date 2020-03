„Polizisten“ zockten Chinesen mit Atemmasken ab

Rückzug als Unternehmenschef

„Es ist nicht so, dass ich ungerechtfertigte Gewinne erzielt habe“, betonte Morota in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. „Aber als Abgeordneter des Parlaments der Präfektur empfinde ich eine moralische Verantwortung.“ Als Konsequenz kündigte Morota seinen Rückzug als Chef seines Unternehmens an. Den Vorstandsposten übergab er seiner Frau. Auch eine Spende in Höhe seiner erzielten Gewinne ziehe er in Erwägung, sagte Morota. Abgeordneter im Parlament will er trotz der Affäre bleiben.