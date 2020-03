Krumpendorf fastet: Vorträge, Workshops und mehr

Hinter der wegweisenden Initiative von Pfarre und Gemeinde steckt mit Hans-Peter Premur im Wortsinn ein Pfarrer mit Engagement und Biss, der nicht nur Seelen nährt, sondern sich als zertifizierter Fastenleiter auch um die Gesundheit seiner „Schäfchen“ kümmert: „Vor gut 20 Jahren haben wir in Kärnten die Österreichische Gesellschaft für Gesundheitsförderung mit Sitz in Wien gegründet. Ich habe die Ausbildung zum Fastenleiter damals bei ,Fastenpapst’ Hellmut Lützner absolviert, der den Bestseller ,Wie neugeboren durch Fasten’ geschrieben hat“, erzählt Premur. Und weil es in Krumpendorf „schon so viele Interessierte gab, haben wir im Vorjahr zum ersten Mal das Dorf erfolgreich fasten lassen und auch heuer einen bunten Strauß an Veranstaltungen gebunden.“