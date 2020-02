George Clooney feiert Österreich-Premiere

Erstmals in Österreich offiziell zu Gast wird Clooney auf der Bühne des internationalen Digitalfestivals über die Entertainmentbranche, seine Arbeit als Friedensstifter, seinen Einsatz in unterschiedlichen Projekten wie unter anderem seiner Clooney Foundation for Justice, die er gemeinsam mit seiner Frau, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, ins Leben gerufen hat, referieren.