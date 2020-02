Reh verirrt sich in Geschäft

In der Faschingszeit in Villach kann alles möglich sein. Damit hatte aber niemand gerechnet – dass plötzlich ein Reh mitten in einem Schuhgeschäft aufkreuzt. Genau das ist aber am Freitag geschehen. Zwei Kunden gelang es, das Reh aufzuhalten und zu beruhigen. Wie sich das Tier derart verirren konnte, bleibt ein Rätsel.