Polizei stoppte in Osttirol rollende „Lkw-Bombe“

Die Beamten hatten den richtigen Riecher, als sie am Donnerstag den Lkw, der mit 15 Tonnen Gefahrgut beladen war, genauer unter die Lupe nahmen. Rasch entdeckten die Polizisten insgesamt vier Fahrerkarten, die der Holländer verwendete, um vorgeschriebene Pausen und Ruhezeiten vorzutäuschen. „Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt“, heißt es von Seiten der Polizei. Er wird wegen dem Verdacht der Datenfälschung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und wegen Übertretung der Lenk- und Ruhezeiten an die BH Lienz angezeigt. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben.