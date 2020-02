Unbekannte Täter stahlen Münzgeld und Süßigkeiten

Insgesamt macht der Schaden dieser drei Fälle Tausende Euro aus. Ob diese Einbruchsdiebstähle in Zusammenhang mit zwei weiteren Fällen in Völkermarkt und Brückl hängen, ist noch unklar: In Völkermarkt waren Unbekannte in eine Schule eingebrochen und hatten Münzen aus einer Tischlade gestohlen; in Brückl hatten Täter vier USB-Sticks und Bargeld aus einer Kaffeekasse in einem Büro geklaut.