„Doskozil und ich sind meist einer Meinung“

Was kann sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner von Doskozil abschauen?

Ob sich meine Parteichefin etwas abschauen muss, kann ich nicht beurteilen. Doskozil hat eine sehr ehrliche und pragmatische Linie in der Migrationspolitik, im Bereich des Mindestlohns, der Pflege etc. Also lauter Themen, die rein sozialdemokratisch sind. Das kann sich die ganze Bundes-SPÖ abschauen.