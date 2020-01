Knapp 50 Prozent: Doskozil holte sich Absolute

„Heute feiern wir, morgen arbeiten wir demütig weiter“

Es sei für ihn nicht immer leicht gewesen und „vor allem in letzter Zeit eine Herausforderung“. Die Prognose, seine Stimme betreffend, sei aber positiv. Heute sei ein Tag zu feiern, aber „morgen werden wir demütig fürs Burgenland weiterarbeiten“, kündigte Doskozil an. Einen Dank wolle er an seine Mitstreiter, allen, die für ihn gelaufen seien, an seine Lebensgefährtin auch an seinen Vorgänger Niessl richten. Er sei „sprachlos und überwältigt“ und es sei „sicherlich der schönste Tag in meinem Leben“.