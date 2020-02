Aston Martin Vantage V8 Roadster: Schnell offen

Typisch für Offen-Konstruktionen hat auch der Vantage Roadster einige Kilo zugenommen. Im Vergleich zum Coupé bringt das Cabriolet 60 Kilogramm mehr und damit insgesamt rund 1,6 Tonnen auf die Waage. Das hat Einfluss auf die Fahrleistungen, denn mit 3,7 Sekunden dauert der Standardsprint eine Zehntelsekunde länger, mit maximal 306 km/h verliert der Roadster acht km/h in der Spitze zum Coupé. Wie beim geschlossenen Vantage treibt ein 4,0-Liter-V8-Twinturbo mit 510 PS und 685 Newtonmeter via Achtstufen-Automatik allein die mit elektronischem Sperrdifferenzial gerüstete Hinterachse an.