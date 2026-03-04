ÖSV-Hoffnungen holen umjubeltes WM-Gold

„Das Material war überragend“

Das Duo setzte sich dabei mit einem Respektabstand vor Deutschland (+22,9 Sekunden) und Norwegen (+33,2 Sekunden) durch. Auf die Deutschen hatten Gfrerer/Thür nach dem Springen sogar rund eine halbe Minute Rückstand gehabt. „Auf der Schanze ist es uns noch nicht so leicht von der Hand gegangen, dafür ist es auf der Loipe umso besser gelaufen“, sagte Thür mit einem Strahlen in den Augen.