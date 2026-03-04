„Finden Sie so etwas lustig?“ – „Jetzt nimmer.“

„Zu meinem Spielzimmer habe nur ich Zugang“

Bei der Hausdurchsuchung im Mittelburgenland stießen die Beamten auf eine Vitrine, in der der Mann NS-Devotionalien zur Schau stellte – von der deutschen Volksgasmaske über Bilder, Dolche, Stahlhelme und Abzeichen bis hin zu Totenkopf-Ringen und Munition. Für jedermann gut sichtbar. Aber: „Das ist mein Spielzimmer, dort bewahre ich auch meine Konsolensammlung und die Bausteine auf. Der Raum ist immer versperrt. Es war nie jemand drinnen, außer mir.“