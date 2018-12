Aston Martin Vantage: Geschüttelt und gebrüllt

Den Gang lege ich wie im Mercedes-AMG GT per Knopfdruck ein. Der V8 ist zwar 0,4 Liter kleiner als im DB10, aber mit 510 PS fast um ein Viertel stärker. Dementsprechend presst es mich in den Schalensitz, als mein Fuß das Gaspedal in den Teppich tritt. 685 Nm, multipliziert mit der Getriebeübersetzung, machen sich über die Hinterräder her, eine zarte, weiße Rauchwolke bleibt in der Luft hängen, wo gerade noch ein neongelb lackierter Sportwagen auf einem Parkplatz des Angeles Crest Highways oberhalb von Los Angeles im Leerlauf die Muskeln anspannte.