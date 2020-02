Heftiger Wind dreht Wasserfälle in Sydney um

Nach den verheerenden Buschbränden kam nun der Sturm: Heftige Regenfälle in Teilen Ostaustraliens und ein Wirbelsturm im Westen verursachten am Wochenende Überflutungen und Stromausfälle. An vielen Orten von New South Wales kam es zu Überschwemmungen. In einigen Gegenden des südöstlichen Bundesstaats, der seit Monaten von Buschbränden heimgesucht wird, habe es binnen 24 Stunden bis zu 250 Millimeter geregnet, hieß es. In Sydney, wo Tausende Häuser evakuiert werden mussten, drehten heftige Winde sogar einen Wasserfall um (siehe Video oben).