Er ist einer der letzten Schuhmacher in Kärnten

Denn das Geschäft läuft: Saschas Kunden sind ganz unterschiedlich - jung oder älter, sie leben in Kärnten, der Steiermark, in Wien oder im Ausland. „Studenten, Politiker und normale Leute wie du und ich“, erzählt er. Viele von ihnen suchen Hilfe, weil sie konventionelle Modelle nicht vertragen, Schmerzen haben. Sascha steht ihnen dann mit Rat zur Seite: „Wer einmal einen maßgeschneiderten Schuh getragen hat, der will nicht mehr zurück. Das ist quasi wie ein Wohnzimmer für die Füße.“