Kate überstrahlte bei den BAFTAs sogar die Stars

Mit ihren BAFTA-Auftritten sorgt Herzogin Kate regelmäßig für Schlagzeilen. Und auch in diesem Jahr war die 38-Jährige eindeutig der Hingucker des Abends. In einer weißen Robe von Alexander McQueen, die nciht nur ein sexy Dekolleté machte, sondern die Gattin von Prinz William auch durch goldene Details wie aufgestickte Hibiskusblüten zum Strahlen brachte, zeigte sich die Dreifach-Mama am Sonntagabend in der Royal Albert Hall in London.