Brad Pitts „Megxit“-Schmäh bringt Kate zum Lachen

Brad Pitt hat momentan einen echten Lauf: Nach einer Auszeichnung bei den Golden Globes und bei den SAG Awards durfte sich der Hollywoodstar am Sonntagabend in London auch noch bei den BAFTAs über einen Preis für seine Rolle in „Once Upon A Time ... In Hollywood“ freuen. Die Statue holte sich der 56-Jährige zwar nicht persönlich ab, mit seiner Rede, die Kollegin Margot Robbie vorlesen durfte, sorgte er aber dennoch für einige Lacher.