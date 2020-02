Loibltunnel soll ab 11 Uhr wieder befahrbar sein

Der Loibltunnel soll um 11 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. Wie berichtet war am Samstag ein Pkw auf slowenischer Seite in Brand geraten. Der slowenische Fahrer konnte sich zum Glück in Sicherheit bringen. Feuerwehren aus Kärnten und Slowenien trafen sich fast zeitgleich in der Mitte des Tunnels und mussten mit schwerem Atemschutz gegen das Feuer kämpfen. Ein Statiker wurde zur Überprüfung der Sicherheit angefordert.