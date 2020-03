Wenn Frauen das essen, bleiben sie fit und gesund

Zu den besten Beta-Carotin-Quellen zählen Karotten. Sie liefern zudem reichlich Ballaststoffe, bringen die Verdauung in Schwung und halten lange satt. Karotten sollten Sie immer in Kombination mit etwas Olivenöl genießen. Nur so kann der Körper die Beta-Carotine optimal aufnehmen.