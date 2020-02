Schaden am Reisekoffer ist am Flughafen zu melden

Der Spanien-Urlaub von Wolfgang P. vergangenen November fing schon einmal „gut“ an. „Nach der Ankunft in Málaga habe ich bemerkt, dass mein Koffer, der erst eineinhalb Jahre alt ist, beschädigt wurde“, war der Oberösterreicher verärgert. Herr P. machte Fotos vom Schaden, kontaktierte vom Hotel aus dann sein Reisebüro, welches sich wiederum an die zuständige Fluglinie wandte. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub dann die böse Überraschung. Die Airline lehnte eine Schadenübernahme ab, da der Kunde den Schaden direkt am Flughafen von Málaga hätte melden müssen. Da sich keine Lösung fand, bat Herr P. letztlich uns um Hilfe.