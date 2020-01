Die Hoffnung aufs Eislaufen schmilzt

Der Blick aus dem Fenster nimmt jede Illusion: „Zurzeit herrscht bei uns schönstes Wetter“, erklärt Rudolf Munzenrieder vom Neusiedler See Tourismus. Von Frost und Eis ist aktuell keine Spur, jedenfalls nicht im Nordburgenland. Das Thermometer wagt sich kaum unter die Gefriergrenze. „Die Temperaturen bewegen sich um die null Grad Celsius. Es gibt gerade einmal einen Hauch von Eis. An manchen Stellen ist es nur ein paar Millimeter dick. Wir sind weit weg vom Eislaufen“, berichtet Munzenrieder. Ob Eislauf-Freunde diese Saison noch dem Winterspaß inmitten der traumhaften Naturkulisse nachgehen können, hängt davon ab, wie das Wetter in den nächsten Wochen wird. Damit der See zufrieren kann, braucht es längere Zeit durchgehend tiefe Minusgrade. Nur dann kann sich eine Eisschicht bilden, die stark genug ist und nicht einbricht.