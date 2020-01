Herzogin Kate entgeht knapp Marilyn-Moment

Ein Termin jagt den anderen

Herzogin Kate hat in den letzten Tagen eine Vielzahl an Terminen absolviert. Am Montag nahm sie gemeinsam mit Prinz William an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer von Auschwitz teil. Zuvor veröffentlichte sie zwei Fotografien, die sie von Überlebenden des Konzentrationslagers gemacht hat. Diese werden nun in einer Ausstellung in London gezeigt.