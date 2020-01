Der Iran begrenzt Anzahl an Scheidungen pro Jahr

Scheidung kein Tabuthema mehr im Iran

Der Grund sind laut Soziologen drastische Änderungen in der gesellschaftlichen Ordnung im Land in den vergangenen Jahren. Scheidung ist für viele Frauen und Familien kein Tabuthema mehr. Auch wollen besonders viele Jugendliche in den Großstädten Beziehungen ohne Trauschein.