Waffen und Zehntausende Schuss Munition gestohlen

Zwei Männer und eine Frau sollen in Innsbruck Waffen und Munition im Wert von 11.000 Euro gestohlen haben. Das Trio war in der Nacht auf Dienstag auf das Grundstück eines Waffengeschäfts eingedrungen. Einer der Verdächtigen wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.