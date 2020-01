Baby kam mit mehr als drei Promille zur Welt - tot

Genetische Defekte

Die Geburt sei zwar natürlich gewesen, allerdings etwa zwölf Wochen zu früh. Nach der Geburt habe sich die Frau selbst entlassen, sei allerdings noch im Krankenhaus von der Polizei vernommen worden. Das Baby habe genetische Defekte gehabt, die wohl in Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch seiner Mutter standen. Es wurde in Warschau medizinisch versorgt, doch vergeblich. Das Kind wurde nur dreieinhalb Wochen alt. „Die Leiche des Kindes wird heute obduziert“, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft am Dienstag in Warschau.