Kontrollen bremsen rücksichtslose Raser aus

Ein Erfolg für die besorgten Eltern in der Alexander-Girardi-Straße in Salzburg-Parsch: Nach ihrer Intervention mit Unterstützung von SPÖ-Gemeinderätin Nicole Solarz – die „Krone“ berichtete – lichtet nun die Polizei vermehrt Raser in der 30er-Zone ab. „Großes Lob an die Beamten! Die Polizei ist schon fleißig im Einsatz. Auch das Straßen- und Brückenamt prüft nun, ob in der Straße eine Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt wird. Ich werde mich jedenfalls weiter für einen sicheren Schulweg einsetzen“, garantiert Solarz.