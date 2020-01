Oprah Winfrey soll hinter dem „Megxit“ stecken

Meghan wieder in Kanada

Herzogin Meghan ist unterdessen wieder nach Kanada geflogen sein, um sich um Baby Archie zu kümmern. Der acht Monate alte Säugling war in der Obhut eines Kindermädchens geblieben und nicht mit seinen Eltern nach England zurückgekehrt. Prinz Harry versucht nun alleine, die Dinge in Großbritannien zu regeln. Ob die Sussexes danach in Kanada leben oder doch erst einmal nach Großbritannien zurückkehren, steht noch in den Sternen.