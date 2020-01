Harry und Meghan kehren dem Königshaus den Rücken

Der seit Monaten schwelende Konflikt im englischen Königshaus scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Am Mittwoch teilten Prinz Harry und Herzogin Meghan mit, „als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten zu wollen“: „Wir wollen arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden“, hieß es in einer Erklärung. Harry und Meghan kündigten zudem an, künftig einen Teil des Jahres in Nordamerika zu verbringen.