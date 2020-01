Bombendroher von Arnoldstein im Jänner vor Gericht

Jener Mann, der seit Juli 2019 mehrmals Drohschreiben gegen Mitarbeiter des Gemeindeamtes Arnoldstein in Kärnten verfasst hatte, ist wegen Nötigung angeklagt worden. Der Mann muss sich am 22. Jänner vor Gericht verantworten, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft am Sonntag.