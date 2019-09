Fünfter Bombenalarm in nur drei Monaten

Wieder war es ein Brief und wieder war er an Bürgermeister Erich Kessler (SPÖ) adressiert. Nach vier vorangegangenen Drohungen musste das Gemeindeamt von Arnoldstein am Freitag erneut geräumt und von sprengstoffkundigen Organen durchsucht werden. Wer hinter den Drohschreiben steckt, bleibt weiter unklar.