DiCaprio: Freude über veganes Menü bei Globes

Die Speisefolge sei ein Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit: Die Klimakrise sei da, und man denke an das neue Jahr und das neue Jahrzehnt, wurde HFPA-Präsident Lorenzo Soria zitiert. Damit solle ein positives Signal gesendet werden. Deshalb werde es am Sonntagabend statt Rindfleisch und Seebrasse kalte Suppe mit gelben Rüben und Pilzrisotto geben.